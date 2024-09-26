TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB’nin İkinci TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci TL depo alım ihalesini düzenledi. Bu ihale kapsamında 340 milyar 683 milyon lira değerinde teklifler toplandı.

İhaleye Dair Detaylar

Bugün gerçekleştirilen ihaleye toplam 430 milyar lira tutarında bir teklif açıldı. İhalede belirlenen faiz oranları da dikkat çekti. Minimum faiz oranı %49,97, Maksimum faiz oranı %50, ve ortalama faiz oranı %49,99 olarak belirlendi.

Rekor Teklif

Alınan toplam teklif tutarı olan 340 milyar 683 milyon lira, piyasalarda büyük bir ilgi olduğunu göstermekte. Bu durum, yatırımcıların TL cinsinden mevduatlarına yönelik artan inancını yansıtıyor.