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TCMB'nin Mevduat Tercihleri Analizi: KKM'de Düşüş, TL'de Artış

TCMB, son iki ayda KKM'deki çözülmenin ve TL mevduatın artışını analiz etti. Tasarruf sahiplerinin tercihlerindeki değişimler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:09
TCMB'nin Mevduat Tercihleri Analizi: KKM'de Düşüş, TL'de Artış

TCMB'nin Mevduat Tercihleri Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat tercihleri üzerine yaptığı yeni bir analizde, son iki ayda Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 14 milyar dolarlık bir çözülme gerçekleştiğini bildirdi. Ancak, bu dönemde yabancı para mevduat sadece 3,3 milyar dolar arttı.

Yeni Veriler ve Gözlemler

TCMB’nin blogu Merkezin Güncesi'nde yayımlanan "Mevduat Tercihleri ve Kur Korumalı Mevduat Gelişmeleri" başlıklı analizde, yabancı para mevduat tutarında yaşanan artışın, tasarruf sahiplerinin Türk lirasına olan taleplerini de etkilediği aktarıldı. Yabancı para mevduat parametresi ile KKM bakiyesi arasındaki ilişki, mevcut veriler ışığında değerlendirildi.

TL Tercihinin Güçlenmesi

Analiz, yabancı para mevduat bakiyesinin haziran başında 210 milyar dolardan 190 milyar dolara gerilediğini, gerçek ve tüzel kişilerin lira mevduat payında güçlü bir artış gözlemlendiğini belirtti. Özellikle Mart ayındaki sıkılaştırma sonrası Nisan ve Mayıs ayları boyunca, tasarrufların yönünün TL’ye döndüğü ifade edildi. Tüzel kişilerin lira payı tarihsel ortalamaların üzerine çıkarak istikrarlı bir artış izledi.

Poltika Adımları ve Sonuçlar

TCMB’nin, Nisan 2024 itibariyle TL varlıklara olan talebi artırmaya yönelik adımları sayesinde KKM hesaplarında azalış hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi düzenlemeleri de bu süreci destekledi. Bu gelişmeler doğrultusunda, son iki ayda KKM bakiyesi 14 milyar dolar azalmış, vade dönüşlerinde döviz veya altın tercih edilen miktar yaklaşık 4,7 milyar dolar olmuştur.

TL Mevduatın Artışı

Son iki aylık dönemde toplam mevduat içinde lira mevduat payı yüzde 48,4’tan yüzde 51,8’e yükseldi. Yabancı para mevduattan lira mevduata hızlı bir geçişin ardından, KKM’den çıkışın hızlanması sonucunda yabancı para mevduat bakiyesi dengelendi. İlerleyen günlerde enflasyondaki düşüş, lira mevduat payındaki artışı destekleyecektir.

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