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TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif

TCMB'nin bugün düzenlediği TL depo alım ihalesinde 24,66 milyar lira teklif geldi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:59
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesi Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği TL depo alım ihalesi büyük bir katılımla sonuçlandı. İhalede toplam 24 milyar 660 milyon lira tutarında teklif toplandı.

İhale Detayları

Bugün açılan ihale kapsamında belirlenen 50 milyar lira tutarındaki teklifin minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı %50 olarak belirlendi. Bu oran, piyasalarda dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

TCMB’nin bu uygulaması, piyasaların likidite dengelerini koruma ve faiz oranlarını yönetme amacını güdüyor. İhalenin detayları, yatırımcılar için önemli bir yön belirleyici olarak değerlendiriliyor.

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