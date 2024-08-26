TCMB'nin TL Depo Alımında Yüksek Talepler

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesi Tamamlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesi, büyük bir ilgiyle karşılandı. İhaleye gelen toplam teklif tutarı 8 milyar 800 milyon lira olarak kaydedildi.
İhalenin Detayları
Bugün düzenlenen ihale kapsamında, 20 milyar lira Bu sonuç, piyasalardaki likidite ihtiyacının sürdüğünü ve yatırımcıların TL depo alımına olan ilgisinin arttığını göstermektedir.
Bu sonuç, piyasalardaki likidite ihtiyacının sürdüğünü ve yatırımcıların TL depo alımına olan ilgisinin arttığını göstermektedir.