TCMB'nin TL Depo Alımında Yüksek Talepler

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesi Tamamlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesi, büyük bir ilgiyle karşılandı. İhaleye gelen toplam teklif tutarı 8 milyar 800 milyon lira olarak kaydedildi.

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