TCMB'nin 'Verilerle Parasal Sıkılaştırma' Videosu Yayımlandı

TCMB'den Yeni Bilgilendirme Videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırma sürecine dair bilgilendirme amacıyla "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı yeni bir video yayımladı. Bu video ile, parasal sıkılaştırma döngüsüne ilişkin önemli veriler ve gelişmeler paylaşıldı.

Parasal Sıkılaştırma Süreci

TCMB tarafından açıklanan videoda, parasal sıkılaştırma sürecinin 2023 yılının Haziran ayında başladığı belirtildi. İlk aşamada uygulanan tedbirlerle, enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasının engellendiği ifade edildi. Ayrıca, maliye politikasında atılan adımların dezenflasyona katkı sağladığı ve bu sayede yıllık enflasyonun 2022 yılıyla aynı seviyede kalmasının sağlandığı vurgulandı.

Dezenflasyon Beklentileri

Videoda, Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyon sürecinin tesis edildiği belirtilerek, yıl sonu enflasyonun 2024 yılında yüzde 44,4’e gerilediği kaydedildi. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde iyileşmenin devam ettiğine dikkat çekilen videoda, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüşün belirginleştiği ifade edildi.

Ekonomik Verilerle İyileşme