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TCMB'nin 'Verilerle Parasal Sıkılaştırma' Videosu Yayımlandı

TCMB, parasal sıkılaştırma sürecine yönelik 'Verilerle Parasal Sıkılaştırma' adlı yeni bir video yayınladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:11
TCMB'nin 'Verilerle Parasal Sıkılaştırma' Videosu Yayımlandı

TCMB'den Yeni Bilgilendirme Videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırma sürecine dair bilgilendirme amacıyla "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı yeni bir video yayımladı. Bu video ile, parasal sıkılaştırma döngüsüne ilişkin önemli veriler ve gelişmeler paylaşıldı.

Parasal Sıkılaştırma Süreci

TCMB tarafından açıklanan videoda, parasal sıkılaştırma sürecinin 2023 yılının Haziran ayında başladığı belirtildi. İlk aşamada uygulanan tedbirlerle, enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasının engellendiği ifade edildi. Ayrıca, maliye politikasında atılan adımların dezenflasyona katkı sağladığı ve bu sayede yıllık enflasyonun 2022 yılıyla aynı seviyede kalmasının sağlandığı vurgulandı.

Dezenflasyon Beklentileri

Videoda, Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyon sürecinin tesis edildiği belirtilerek, yıl sonu enflasyonun 2024 yılında yüzde 44,4’e gerilediği kaydedildi. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde iyileşmenin devam ettiğine dikkat çekilen videoda, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüşün belirginleştiği ifade edildi.

Ekonomik Verilerle İyileşme

Videoda, dezenflasyonu güçlendirmek için kararlılıkla uygulanan politikaların piyasalara olumlu yansıdığı ve sonuç olarak risk priminin düştüğü, kaynak girişinin arttığı belirtildi. Gelecek 5 yıl için 35 milyar dolarlık faiz tasarrufu

Döviz İhtiyacını Azaltan Gelişmeler

Kur korumalı mevduat bakiyesinin 114 milyar dolar gerilediği bilgisi de videoda yer aldı. Türk lirası mevduatının payı, yüzde 31,6’dan yüzde 59,4’e yükselirken, KKM bakiyesinin azalmasının parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiği belirtildi. Ayrıca, cari açığın 48 milyar dolar azaldığı ve cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5’ten yüzde 0,7’ye indiği değerlendirildi.

TCMB Rezervleri ve Gelecek Hedefleri

Videoda, Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığı vurgulanarak, brüt uluslararası rezervlerin 68 milyar dolar artarak 166 milyar doları aştığı bilgisi verildi. Sıkı para politika duruşunun devam ettiği ve dezenflasyon sürecinin 2025 yılında belirginleşen kazanımlarıyla süreceği ifade edildi. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 24’e gerilemesinin hedeflendiği kaydedildi. TCMB, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacağını belirtti.

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