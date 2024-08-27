TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı Değerlendirmesi

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 20 Ağustos tarihinde gerçekleşen toplantısının özetini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, öncü göstergeler ağustos ayında aylık enflasyonun, gıda fiyatlarındaki azalma ile birlikte bir önceki aya göre yavaşlayacağını işaret ediyor.

Temmuz Ayı Enflasyon Verileri

Temmuz ayında tüketici fiyatlarının %3,23 oranında artış kaydettiği belirtilirken, yıllık enflasyonun yüksek baz etkisiyle %61,78 seviyesine gerilediği ifade edildi. B ve C endekslerinde yıllık değişim oranları ise sırasıyla %60,31 ve %60,23 seviyesine düştü.

Temel Mal ve Hizmet Grubu Fiyatları

Özette, temel mallar ve tüketici fiyatları üzerindeki etkilerin azaldığı vurgulandı. Ancak, hizmet grubundaki fiyat artışlarının sürmeye devam ettiği kaydedildi. Temmuz ayında kira enflasyonunun yükselmesiyle birlikte, önümüzdeki aylarda konut yanlısı etkilerin devam etmesi bekleniyor.

Kira Enflasyonu ve Ulaşım Hizmetleri

Kira artış oranlarının, yeni sözleşmelerde kayda değer bir düzeye ulaştığı bildirildi. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle ulaştırma hizmetleri fiyatlarının da yükseldiği gözlemlendi.

Gıda Fiyatları Üzerindeki Etkiler

Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler de dikkat çekici. Özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının mevsimsel ortalamanın üstünde seyretmesi, gıda grubunda durumu olumlu yönde etkiliyor. Öte yandan, ham petrol fiyatlarındaki gerileme enerji grubundaki enflasyonu etkiliyor.

Enflasyon Beklentileri ve Para Politikası

Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, cari yıllık enflasyon beklentileri %43,3'e yükseldi. TCMB, parasal sıkılaştırma politikalarına devam edeceğini ve bu süreçte fiyat istikrarını sağlamak için gerekli önlemleri alacağını bildirdi.

Bu çerçevede, kurumsal kararların veri odaklı ve şeffaf bir biçimde alınacağı hatırlatıldı. Enflasyon görünümünü etkileyecek gelişmeler, yakından izlenmeye devam edilecek.