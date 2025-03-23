TCMB ve TBB'den Piyasalara Yönelik Önemli Teknik Toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında gerçekleştirilen teknik toplantıda, piyasalardaki son gelişmeler ele alındı.

TBB'nin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Merkez Bankası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantının, 21 Mart tarihinde planlandığı kaydedildi. Toplantıya katılan TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasa istikrarının sağlanması amacıyla işbirliğini artırma kararlılığını vurguladı.

Duyuruda, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği" belirtildi.