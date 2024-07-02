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TEB borçları sıfırlamaya kararlı! Başvuranlara 100.000 TL acil destek kredisi!

Maaş zamlarına kısa bir süre kala nakde sıkışanlara özel kampanya başlatan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 100 bin liraya kadar kredi kullandıracağını duyurdu. Bu kapsamda hem uygun faiz hem de uygun geri ödeme koşulları politikasını benimseyen banka tüm müşterilerin veya yeni müşteri müşteri olanların bu krediden faydalanabileceğini vurguladı. Bu kapsamda nakde sıkışanlar TEB 100 bin lira ihtiyaç kredisi kampanyası detaylarını merak ederken, bankadan gelen açıklama ile kredinin şartları netleşti.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 18:43
TEB borçları sıfırlamaya kararlı! Başvuranlara 100.000 TL acil destek kredisi!

Nakde sıkışanlara özel başlatılan 100 bin lira ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında TEB, düşük faiz seçeneğini aktive etti. Tüm müşterilerin ve yeni TEB müşterisi olanların kolaylıkla başvuru yapabileceği kampanyada aktarılanlar kapsamında geri ödeme kolaylıklarının uygulanacağı da öğrenildi. Ödeme kolaylıklarına ek olarak uygun faiz seçeneği de duyuran bankanın kampanyasının başlamasının ardından hem mobil uygulama yoğunlaştı hem de şubelerde vatandaşlar adeta kuyruk oluşturdu! 

Peki, TEB 100 bin lira kredinin detayları neler oldu? TEB 100 bin lira ihtiyaç kredisinde şartlar neler? Kimler TEB’in ihtiyaç kredisine başvurabilir? İşte merak edilen tüm detaylar… 

TEB Bankası, finansal ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak amacıyla 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Bankanın Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, TEB Bankası müşterileri bu avantajlı kredi imkânından anında yararlanabiliyor. İşte kredi başvurusu ve detayları hakkında bilmeniz gerekenler:

tek kredi

TEB 100 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? 

100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi duyuran TEB, başvuruların nasıl yapılacağını da açıkladı. SMS, şubeler, internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabileceğini açıklayan banka, SMS ile kredi başvurusunda TC kimlik numarasının 4466’ya gönderilmesi gerektiğini aktardı. Banka şubelerine bizzat başvuru yapılması gerektiğini kaydeden banka, mevcut müşterilerin internet şube üzerinden de başvuru yapabileceğini vurguladı. 

TEB 100 bin lira ihtiyaç kredisi gerekli belgeler neler? 

Mevcut TEB müşterilerinin herhangi bir belge ibraz etmek zorunda olmadığı bu kredide gerekli belgeler arasında TC kimlik belgesi ve gelir belgesi yer aldı. Kredi notunun da dikkate alınacağı kredi kapsamında vatandaşların düzenli bir gelire sahip olması şartı koşuldu. 

teb kredi

TEB 100 bin lira ihtiyaç kredisi şartlar neler? 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere TEB’in bu kredisinden faydalanmak isteyenlerin gelir belgesi ya da pasif geliri ya da kira geliri olması gerekiyor. Bu tip gelirleri belgeleyen tüm vatandaşların başvurabileceği kredide bir de kredi notu detayı yer alıyor. Kredi notu uygun olan herkese çıkan kredide kişiye özel faiz ve geri ödeme seçenekleri uygulanıyor. 

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