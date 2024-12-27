Tehlikeli Maddeler İçin Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Yeni Asgari Teminatlar

Tehlikeli Maddeler ve Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar için zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında asgari maddi teminat tutarları belirlendi. 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, tehlikeli maddeler için uygulanacak asgari teminat tutarı 275 bin lira ile 8 milyon lira arasında değişecek.

2025 Yılı İçin Teminat Tutarları

2025 yılı itibarıyla sağlık giderleri ve ölüm teminatı kişi başına 1 milyon 300 bin lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu tutar kaza başına 6 milyon 750 bin lira ile 80 milyon lira arasında olacak.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortasında ise asgari teminat tutarı, maddi zararlar için kaza başına 1 milyon 300 bin lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 1 milyon 500 bin lira, kaza başına ise 7 milyon 500 bin lira olarak belirlenmiştir.

2026 Yılı İçin Değişiklikler

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemelere göre, asgari maddi teminat tutarı 350 bin lira ile 9 milyon 500 bin lira arasında olacak. Sağlık giderleri ve ölüm teminatı, kişi başına 1 milyon 600 bin lira, kaza başına ise 8 milyon lira ile 93 milyon 750 bin lira olarak belirlenmiştir.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası için 2026 yılı itibariyle uygulanacak asgari teminat tutarı ise maddi zararlar için kaza başına 1 milyon 500 bin lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 1 milyon 750 bin lira, kaza başına 8 milyon 750 bin lira olarak belirlenmiştir.