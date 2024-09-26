Tekstil Sektörü Yeşil Dönüşüm İçin Toplandı

Tekstil Sektörünün Geleceği İçin Sürdürülebilir Adımlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Tekstil Endüstrisinin Yeşil ve Mavi Geleceğine Dönüşüm" sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Gültepe, Türkiye'nin toplam ihracatının %42'sini, hazır giyim ihracatının %60'ını ve tekstil ihracatının %37'sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdiğini belirtti.

Yeşil Dönüşüm İçin Acil Eylem Gerekiyor

Gültepe, büyük pazar payını koruyabilmek için sektörde yeşil dönüşümün şart olduğunun altını çizerek, 16. uluslararası sempozyumda sürdürülebilirliğe odaklanacaklarını söyledi.

Ekoteks ve Sürdürülebilir Projeler

Ekoteks’in sunduğu test ve sertifikasyon hizmetleri hakkında bilgi veren Gültepe, kurulan GreenTİM platformunun yapay zeka destekli projeler içerdiğini açıkladı. Bu platform aracılığıyla firmalar, kurumsal karbon ayak izlerini hesaplayabilecek ve bu şekilde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefi belirlediklerini ifade etti.

Uluslararası İşbirlikleri ve Projeler

Gültepe, İHKİB olarak AB ile işbirlikleri gerçekleştirdiklerini ve 'Karbon Ayak İzinin Takibi ve Azaltılması' projelerine öncülük ettiklerini vurguladı. Bugüne kadar AB'nin 37 milyon euro hibe desteği sağladığını belirten Gültepe, moda endüstrisini dijitalleşmeye hazırladıklarını ekledi.

Sürdürülebilir Üretim Hedefleri

Ekoteks Laboratuvarı Genel Müdürü Nida Arslanbay ise, 2050 yılına kadar nötr bir üretim teknolojisinin geliştirilmesi için gerekli adımlar atıldığını ifade etti. Bu yeni dönemin "sürdürülebilirlik" kavramıyla şekilleneceğini belirtti.

Sempozyumda, küresel markaların temsilcileri sürdürülebilirlik hedeflerini paylaşacak ve işbirliklerinin artırılması yönündeki projeler hakkında bilgi verilecek.