Temmuz 2025: İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi 81 Puana Yükseldi

Türkiye İMSAD verilerine göre İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz 2025'te 0,3 puan artışla 81'e yükseldi; Faaliyet 126, Güven 54,5, Beklenti 66 puan.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:01
Türkiye İMSAD: İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz'da İvme Kazandı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan verilere göre, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz 2025'te bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 81 puan oldu. Haziran ayında görülen düşüşün ardından endeks yeniden toparlandı.

Bileşik Endeksin arka planı

Raporda, çalışma gün sayısının normalleşmesi ile siyasi ve jeopolitik risklerin azalmasının endeksi olumlu etkilediği, buna karşın ihracat pazarlarındaki tarife belirsizliğinin olumsuz etki yarattığı vurgulandı. Geçen yılın aynı döneminde Bileşik Endeks 91,1 puan olarak gerçekleşmişti.

Faaliyet Endeksi yükseldi: 126 puan

Temmuz ayında Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 126 puan seviyesine çıktı. Raporda, çalışma gün sayısının normalleşmesi, siyasi risklerdeki azalma ve faiz indiriminin yurt içi satışları olumlu etkilediği, üretim ve ciroda belirgin artış gözlendiği kaydedildi. Ancak Faaliyet Endeksi, 2024 Temmuz seviyesinin altında kaldı.

Güven Endeksi sınırlı geriledi: 54,5

Güven Endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek 54,5 puan oldu. Raporda, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve enflasyondaki gerilemenin ekonomik programa güveni koruduğu; iç pazardaki canlanmanın güveni desteklediği, ancak ihracat pazarlarındaki tarifeler nedeniyle güvenin sınırlı kaldığı belirtildi. 2024 Temmuz'unda Güven Endeksi 66,8 puan olarak kaydedilmişti.

Beklenti Endeksi 66 puana indi

Temmuz ayında Beklenti Endeksi de sınırlı ölçüde geriledi; bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla 66 puan seviyesine indi. Rapor, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, enflasyondaki gerileme ve siyasi-jeopolitik risklerdeki azalışın beklentilere olumlu katkı sağladığını, iç pazardaki hareketlenmenin de beklentileri desteklediğini aktarıyor. 2024 Temmuz'unda Beklenti Endeksi 76,6 puan idi.

Gelecek görünümü

Raporda, üçüncü çeyrekte faiz indirimleri ve enflasyondaki düşüşün Bileşik Endeks'i olumlu etkileyeceği, ihracat pazarlarındaki belirsizliğin azalması ve siyasi-jeopolitik risklerin gerilemesinin de endeksi destekleyeceği öngörülüyor. Öte yandan, ihracat pazarlarına ilişkin tarifelerin netleşmesi ve risklerin seyri beklentiler üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

