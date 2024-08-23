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Temmuz Ayında Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanmalar

Temmuz 2023'te Türkiye'de 9,980 şirket ve kooperatif kuruldu. Kapanan şirketler ise artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:34
Temmuz Ayında Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanmalar

Türkiye'de Temmuz Ayında Şirket Kuruluşları

Temmuz 2023 itibarıyla toplam 9 bin 980 yeni şirket ve kooperatif kuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan verilere göre, bu ay içerisinde 681 yabancı ortak sermayeli şirket de faaliyete geçti.

Kuruluş Sayılarındaki Artış

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47, gerçek kişi ticari işletme sayısı %61,7, kooperatif sayısı ise yüzde 74,5 oranında artış gösterdi. Kapanan şirketlerin sayısı da önemli bir artış kaydederek, yüzde 42,9 seviyelerine ulaştı.

Yerel Dağılım

Kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,2'si limitet şirketler, yüzde 11,1'i anonim şirketler ve yüzde 2,7'si kooperatiflerden oluşurken, bu kuruluşların yüzde 35,8'i İstanbul, %10,9'u Ankara ve %5,9'u İzmir'de kuruldu.

Sektörel Dağılım

Temmuz ayında yeni kurulan şirketlerden 3 bin 364'ü ticaret, 1399'u imalat ve 1352'si inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Kapanan şirketlerin ise 1051'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların onarımı gibi alanlarda bulunuyor.

Kapanan Şirketler

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin 597'si toptan ve perakende ticaret faaliyetlerinde, 273'ü inşaat ve 157'si imalat sektöründe yer aldı.

Yabancı Ortak Sermayeli Şirketler

Temmuz ayında kurulan 681 yabancı ortak sermayeli şirketten 434'ü Türk ortaklı, diğerleri ise İran, Almanya ve Çin ortaklarıyla oluşturuldu. Bu şirketlerin %77,1'i yabancı sermayeli ortak payından oluştu.

Yılın İlk Yedi Ayı

Bu yılın Ocak ile Temmuz ayları arasında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalışla 62 bin 389 seviyesine geriledi. Ancak kapanan şirket sayısında önemli bir artış gözlemlendi; bu sayı yüzde 28,3 artışla 14 bin 828'e yükseldi.

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