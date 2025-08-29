DOLAR
Temmuz İşsizlik %8,0'e Geriledi: Cumhurbaşkanı Yard. Cevdet Yılmaz Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, temmuz iş gücü verilerine göre işsizlik oranının yüzde 8,0’ye gerilediğini; kadın ve genç istihdamının yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:26
Temmuz İşsizlik %8,0'e Geriledi: Cumhurbaşkanı Yard. Cevdet Yılmaz Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Temmuz İşsizlik yüzde 8,0'e Geriledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı.

İşsizlik ve İstihdam Görünümü

Yılmaz, iş gücü piyasasındaki güçlü görünümün Temmuz ayında pekiştiğini belirterek, işsizlik oranının aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine indiğine işaret etti. Buna göre, son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendiriyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, özellikle kadınlar ve gençlerde temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyeleri yükseldi.

Gençler ve Kadınlarda İyileşme

Gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15,0 düzeyine geriledi. Kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla işsizlik 1,6 puan azalarak yüzde 10,9 seviyesine indi.

Ekonomik Strateji ve Hedefler

Yılmaz, uygulanan program sayesinde sağlanan makroekonomik ve finansal istikrarın, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimini desteklediğini vurguladı. Gençlerde ve kadınlarda artan istihdam oranının, büyümenin kapsayıcı niteliğini öne çıkardığını ve istihdam yaratma kapasitesinin güçlendiğini gösterdiğini kaydetti.

Son olarak, ekonomide istikrarı güçlendirirken istihdamı artırmayı ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, dezenflasyon sürecinde ulaşılacak dengeli ve sürdürülebilir büyümeyle iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonominin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

