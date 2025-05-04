Tescilli Mut Kayısısında Hasat Sezonu Başladı

Mersin'in Mut İlçesinde Kayısı Hasatı Başladı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasat mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Sahip olduğu iklim özellikleri sayesinde çeşitli ürünlerin tarımına uygun olan bu ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısıların hasadı gerçekleştiriliyor.

Hasat Mesaisi Yoğun Geçiyor

İşçiler, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinde olgunlaşan kayısıları titizlikle topluyor. Üreticilerden Ali Çavdar, bu yılki hasadın tadı, rengi ve aromasıyla dikkat çektiğini belirterek, “Verim bu yıl oldukça iyi. Ürünlerimiz güzel, tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İyi Hava Koşulları Bekleniyor

Diğer bir üretici olan Kutlay Emdirme ise, hava şartlarının olumsuz bir değişim göstermemesi halinde bereketli bir sezon geçireceklerini kaydetti. Sıcak hava koşullarının kayısıların erken olgunlaşmasını sağladığını dile getiren Emdirme, üretken bir yıl umduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, hasat mesaisi başladı.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, hasat mesaisi başladı.