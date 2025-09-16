TGS Yaz Sezonunda 254 bin 385 uçuşla 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet verdi

TGS, 2025 yaz sezonunda 10 havalimanında 254 bin 385 uçuşa ve 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet vererek uçuş sayısında %9, yolcu sayısında %8,1 artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:35
Uçuş ve yolcu sayısında yıllık artış

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, 2025 yaz sezonu faaliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz operasyonunda, şirketin faaliyet gösterdiği 10 havalimanında toplam 254 bin 385 uçuş gerçekleştirilirken, 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet verildi.

Açıklamada, 2025 yaz operasyonunun 2024'e kıyasla uçuş sayısında yüzde 9, yolcu sayısında yüzde 8,1 artış gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TGS ailesi olarak, global hedeflerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti ön planda tutarak, yaz operasyonumuzu büyük bir başarıyla tamamladık. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz operasyonumuzda, faaliyet gösterdiğimiz 10 havalimanında, 254 bin 385 uçuşa ve 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet verdik. 2025 yaz operasyonumuz 2024'e kıyasla uçuş sayısında yüzde 9, yolcu sayısında yüzde 8,1 artış gösterdi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz."

