THY'den Boeing'e 75 uçak siparişi: 50 kesin, 25 opsiyon (B787-9/10)

KAP açıklaması ve stratejik hedefler

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni uçak alımlarına ilişkin kararını duyurdu.

THY açıklamasında yer alan ifadelere göre,

"Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir."

Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı konusunda Rolls-Royce ve GE Aerospace ile müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca,

"İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir. İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."

THY, bu adımlarla filonun yenilenmesi ve operasyonel verimliliğin artırılmasını hedefliyor. 75 Dreamliner (B787-9/B787-10) ve muhtemel 150 adet 737-8/10MAX alımları, havayolunun uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor.