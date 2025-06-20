Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: 'Esnaf ve Sanatkarların Desteklenmesi Sürecek'

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şanlıurfa'da düzenlenen "Eğitim ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ülke genelinde ve il düzeyinde esnaf ve sanatkarların desteklenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Yerel Toplantıların Önemi

Gürcan, toplantının GAP Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildiğini ve Diyarbakır, Mardin, Adıyaman gibi illerden katılımcıların olduğunu belirtti. Esnafın toplumun temel dinamikleri arasında yer aldığını ifade eden Gürcan, "Ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayan yaklaşık 2 milyon 270 bin esnafımıza hizmet vermekteyiz," dedi.

Destek Programları ve Faaliyetler

Bakan Yardımcısı, Şanlıurfa ilinde 59 meslek odasına üye 48 binin üzerinde esnafın faaliyet gösterdiğini belirtti. Ayrıca, esnaf için faiz indirimli kredi uygulamaları ve Kovid-19 destekleri hakkında bilgi vererek, "4 ayrı destek kapsamında yaklaşık 9 milyar TL hibe desteği verilmiştir" şeklinde konuştu. Şanlıurfa'da 34 bin 781 kişinin bu desteklerden yararlandığını açıkladı.

Depremzedelere Destek

Gürcan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkara toplamda 6,7 milyar TL tutarında destek kredi verildiğini de vurguladı. Faiz indirimli kredi üst limitinin 2024'te 750 bin TL'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile 1 milyon TL'ye çıkarıldığını belirtti.

Stokçuluk ve Gıda Dökümü Uyarısı

Gürcan, gıda ürünlerinin dökülmesiyle ilgili uyarılarda bulunarak, "Kimin döktüğünü tespit ederek çok ağır bir şekilde cezalandırıyoruz," ifadesini kullandı. Ticaret Bakanlığı'nın bu konulardaki sıkı takibini sürdüreceğini ifade eden Gürcan, "Gelişigüzel tarla ya da yola dökülen ürünlerin peşindeyiz," dedi.

Çimento Firmalarına Dikkat Çekti

Çimento firmalarının bazı bölgelere satış yapmadığına dair şikayetler aldıklarını aktaran Gürcan, bunun rekabeti olumsuz etkilediğini belirtti. Stokçuluk yapan firmalara karşı cezai işlem başlatıldığını açıkladı.

Ödüller ve Katılımcılar

Toplantının sonunda, Gürcan ve katılımcılar tarafından bazı esnaflara Ahi Esnaf Beratı takdim edildi. Programa, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve diğer esnaflar katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (Fotoğrafta), Ticaret Bakanlığınca esnaf ve sanatkarların bilgiye erişimini artırmak, karşılaştıkları sorunlara yerinde çözümler üretmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Şanlıurfa'da düzenlenen "Eğitim ve İstişare Toplantısı"na katıldı. Gürcan, burada bir konuşma yaptı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (Fotoğrafta), Ticaret Bakanlığınca esnaf ve sanatkarların bilgiye erişimini artırmak, karşılaştıkları sorunlara yerinde çözümler üretmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Şanlıurfa'da düzenlenen "Eğitim ve İstişare Toplantısı"na katıldı. Gürcan, burada bir konuşma yaptı.