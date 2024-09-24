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Ticaret Bakanı Bolat, ABD'deki İş Dünyası Temaslarıyla Türk-Amerikan İşbirliğini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de iş dünyası temsilcileriyle görüşerek Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:53
Ticaret Bakanı Bolat, ABD'deki İş Dünyası Temaslarıyla Türk-Amerikan İşbirliğini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Bolat'ın ABD Temasları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak amacıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hareket etti. Burada iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ticaret ve İşbirliği Fırsatları

Bakan Bolat, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "New York'taki iki günlük ikili ve çok yönlü görüşmelerimizde, Amerikalı ve çeşitli ülkelerden gelen iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek ülkemizin potansiyelini anlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD Ticaret Odası ile Toplantı

Bu sürecin önemli bir parçası olarak, ABD Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark ile yapılan toplantıda Türkiye'deki yatırım ortamı ve olası fırsatlar masaya yatırıldı.

Türk-Amerikan Ticaret Hacmi Hedefleri

Bolat, "Türk ve Amerikalı şirketlerin farklı alanlarda önemli işbirlikleri kurarak çeşitlendirilecek işbirliği alanlarının, iki ülke ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye ve ABD arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırma hedefimizde şirketlerimiz kritik bir rol oynayacaktır." diyerek, işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

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