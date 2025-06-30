Ticaret Bakanı Bolat, İhracatta Rekor ve Türkiye'nin Stratejik Yükselişi Üzerine Konuştu

Ticaret Bakanı Bolat, TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde İhracat Başarısını Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2023 yılının ilk yarısında ihracatta yaşanan artışları vurguladı. Bakan Bolat, "Yılın ilk 6 ayının 5'inde geçen yılın aynı aylarından daha fazla mal ihracatı sağlamış durumdayız," ifadelerini kullandı.

Törende Krizlere Rağmen İhracat Başarısı

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 32. Genel Kurulu ve ödül töreninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi önemli isimlerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirtti. 2000'li yılların başındaki dünya finans krizi, küresel salgın ve sıcak savaşları örnek vererek, bu zorlu koşullar altında Türkiye'nin ihracatında azalmaların yaşanmadığını ifade etti.

Ekonomik Büyüme ve İhracat Hedefleri

Bakan Bolat, Türkiye'nin son 22 yılda milli gelirinin dolar bazında 6 kat artarak 1 trilyon 371 milyar dolara çıktığını, kişi başına düşen milli gelirin de 16 bin dolara yaklaştığını aktardı. "İhracatımız mal bazında Mayıs sonu itibarıyla yıllık seviyede 7,5 kat artışla 265,5 milyar dolara ulaştı," dedi. Ayrıca hizmet ihracatının da 8 kat artışla 115 milyar dolara çıktığını belirtti.

Uluslararası Arenada Artan İtibar

Bakan Bolat, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarının gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "G20, Türk Devletler Teşkilatı ve diğer uluslararası zirvelerde Türkiye'nin artan saygınlığını büyük bir gururla gözlemliyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, ihracatı artırmak amacıyla geçen yıl 24,7 milyar lira hibe desteği sağlandığını ve bu yıl için 33 milyar lira hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Bolat, "Türkiye Yüzyılı hedefi bizim için yalnızca bir yön değil, aynı zamanda ilham kaynağıdır. Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapmak hedefimizdir," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 32. Genel Kurul İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 32. Genel Kurul İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.