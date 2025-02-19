Ticaret Bakanı Bolat, Japonya Milli Günü Resepsiyonu'nda EXPO 2025’e Dikkat Çekti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek EXPO 2025 Fuarı'nda Türkiye'nin 900 metrekarelik bir pavilyon ile temsil edileceğini belirtti. Bolat, "Türkiye olarak, EXPO'ya 'Heyday of Civilizations', 'Medeniyetlerin Altın Çağı' konseptiyle katılacağız." dedi.

Türkiye ve Japonya Arasındaki Stratejik Ortaklık

Bolat, bir otelde düzenlenen Japonya Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya'nın iki dost ve müttefik ülke olduğunu ifade etti. 2013'te stratejik ortaklık seviyesine yükselttikleri ilişkilerinin temel amacının her alanda işbirliğini geliştirmek olduğunu vurguladı.

Ekonomik İşbirliği ve Yatırımlar

Bolat, Türkiye ile Japonya arasında artan ekonomik işbirliğine dikkat çekerek, 2014'te 3,8 milyar dolardan 2024'te 5,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin önemli olduğunu belirtti. Türk Hava Yolları'nın sefer sayısını artırmasının yanı sıra All Nippon Airways firması ile İstanbul seferlerinin başlamasını sevindirici bulduğunu söyledi.

Bolat, Japonya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplam büyüklüğünün 2 trilyon doları aştığını ve Türkiye'nin bu yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerektiğini vurguladı.

EXPO 2025 Fuarı'nda Türkiye’nin Teması

Bolat, EXPO 2025 Fuarı'nın 13 Nisan 2025 tarihinde Japonya'nın Osaka kentinde başlayacağını hatırlatarak, "Bu önemli etkinlikte Medeniyetlerimizin mirası, Türkiye’nin modern yüzüyle harmanlanarak sergilenecek." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin milli günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2025 olarak belirlenmiş olup, Türk ve Japon çocuklarının bir araya gelerek geleceği tasarlamasının EXPO’nun ruhuna uygun olacağını dile getirdi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Bolat, Türkiye-Japonya ilişkilerinin tarihi bağlar üzerine kurulu olduğunu belirterek, geleceğe yönelik temel hedeflerinin bu bağları ekonomik ve ticari alanlarda da güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir otelde düzenlenen Japonya Milli Günü Resepsiyonu'na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir otelde düzenlenen Japonya Milli Günü Resepsiyonu'na katılarak konuşma yaptı.