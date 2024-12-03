Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak İlişkilerini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'taki şirket temsilcileriyle bir araya gelerek işbirliklerini güçlendirecek önemli bir toplantıya katıldı. Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantı Detayları

Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, DEİK Başkanı Nail Olpak ve her iki ülkeden birçok iş insanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen bu oturumda, Bolat ve Al-Greyri, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bu buluşma, Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'ta farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'ta farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.