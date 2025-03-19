Ticaret Bakanlığı 8 Şirkete Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verdi

Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü vererek önemli bir adım attı. Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yeni kararla birlikte, dış ticaret sermaye şirketi statüsü olan şirketlerin sayısı 97'ye ulaşmış oldu. Listenin en yenileri arasında; Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi AŞ, CCC Dış Ticaret AŞ, Durak Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ, Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Pak İhracat AŞ ve Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ yer aldı.