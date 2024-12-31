Ticaret Bakanlığı'ndan 2025 İthalat Rejimi Açıklaması: Yerli Üretim Teşvik Ediliyor

Ticaret Bakanlığı 2025 İthalat Rejimini Açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin ithalat rejiminde yerli üretimi olan tüketim mallarının ithalatını azaltmaya yönelik ek tedbirler aldığını duyurdu. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan İthalat Rejimi Kararı ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar ile yeni yılda uygulanacak gümrük vergisi oranları belirlendi.

Yerli Üretim İçin Ek Tedbirler Alındı

Bakanlık, yapılan açıklamada, ithalat politikalarının ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre uygulanacağını vurguladı. Yerlisi ve milli üretim ile haksız rekabetin ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli önlemler alınacağını belirtti. Açıklamada, "Yerli ve milli üretimimizin uluslararası kurallara aykırı olan haksız uygulamalara dayalı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zararlara karşı güçlendirilmesi için ithalat politikası araçları etkin şekilde kullanılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Küresel Ekonomideki Gelişmeler Takip Edilecek

Son dönemlerde artan korumacılık trendi ve Uzak Doğu kaynaklı ihracatın Türkiye pazarı üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, 2025 itibarıyla yerli sanayinin ilgili tehditlerle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Açıklamada, yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla alınan tedbirlerin, tüketim mallarındaki ithalatın seyrinin izlenmesi ile gerektiğinde ilave önlemlerle destekleneceği belirtildi.

Üreticilere Düşük Maliyetli Tedarik İmkanları

Ticaret Bakanlığı, üreticilerin ara malı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, AB ile yapılan müzakereler sonucunda, ülkemizde üretimi yeterli olmayan bazı girdi mahiyetindeki ürünler için tarife kontenjanları yoluyla düşük maliyetli tedarik imkanları sağlandığını ifade etti. Ayrıca, bakanlık, yerli ve milli sanayinin geliştirilmesi doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarının hayata geçirilmeye devam edeceğini açıkladı.

Bu doğrultuda, dış ticaret dengesi ve cari işlemlerde dış açıkların azaltılması hedefleniyor ve ucuz, kalitesiz ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi sağlanmaktadır.