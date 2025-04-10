TİM Başkanı Gültepe, ABD İhracat Hedeflerini Açıkladı

TİM Başkanı Gültepe, Bursa'da İhracatçıları Buluşturdu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa'da düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları" toplantısında ihracatçıları bilgilendirdi. Gültepe, ABD pazarının Türkiye için önemine vurgu yaparak, "ABD önemsediğimiz, çok fazla ticaret heyetleri yapmaya çalıştığımız bir pazar. ABD'nin potansiyeline göre Türkiye'nin aldığı pay çok fazla değil. Toplam 32-33 milyar dolar civarında karşılıklı denk bir ticaret hacmi var," dedi.

İhracat Hedefleri ve Stratejiler

Gültepe, Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Geçen yılı %2,5 artışla 262 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını hatırlatan Gültepe, 2025 yılındaki ihracat hedefinin 280 milyar dolar olduğunu belirtirken, 2028 yılında 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerini vurguladı. Toplamda 2028 yılında 575 milyar dolar gibi bir ihracat hedefinin bulunduğunu söyleyen Gültepe, "Bu ihracata ulaşabilmek için 2025 dahil en az %7 oranında artış sağlamamız lazım," dedi.

Son Veriler ve Gelişmeler

Türkiye'nin ocak ayındaki ihracatında %5,8 artış, şubat ayında %1,8 azalış ve mart ayında %3,2 artış yaşandığını belirten Gültepe, "Toplamda %2,5'e yakın bir artış yaşandı. Ancak bu artışla 280 milyar doları yakalamak zor. En az %10'un üzerinde büyümemiz gerek," şeklinde konuştu. Ekonomideki maliyet sistemindeki bozulmaların hızlı büyümeyi yavaşlattığını da sözlerine ekledi.

Türk Savunma Sanayi ve Sektörel Başarılar

Gültepe, ihracat artışının tabana yayılması gerektiğini belirterek, Türk savunma sanayinin önemli başarılara imza attığını vurguladı. "Otomotiv şubatta eksidedir, martta %9'a yakın bir artış sağladı. Gıda sektörü genelde artı yazıyor, hububat sektörü ise çok daha fazla artış gösteriyor," diye açıklamada bulundu.

ABD ile Ticaret Potansiyeli

Mustafa Gültepe, ABD ile ticaretin 100 milyar dolara çıkma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. "Bunu çıkarma potansiyelimiz var ama Türkiye'nin rekabetçilik düzleminin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor," dedi. Ayrıca, TİM olarak düzenledikleri ticaret heyetleri ile ihracatı artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

UİB'den Destek ve İşbirliği Vurgusu

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik de ihracatta karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak için işbirliği ve ortak akla ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi destekleriyle ülkenin ihracat potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda TİM yönetim kurulu üyeleri, sektörler konseyi üyeleri, birlik başkanları ve iş insanları hazır bulundu. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam eden etkinlikte Türkiye'nin ihracat stratejileri ve hedefleri masaya yatırıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasında "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM yönetim kurulu üyeleri, Sektörler Konseyi üyeleri, birlik başkanları ve iş insanları katıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasında "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM yönetim kurulu üyeleri, Sektörler Konseyi üyeleri, birlik başkanları ve iş insanları katıldı.