TİM İhracat Pazar Monitörü Şubat Sonuçlarını Açıkladı: Endeks 100,2 Puanla Sabitlendi

TİM'in Şubat ayı İhracat Pazar Monitörü sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi 100,2 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:02
TİM İhracat Pazar Monitörü Şubat Sonuçlarını Açıkladı: Endeks 100,2 Puanla Sabitlendi

TİM İhracat Pazar Monitörü'nün Şubat Ayı Sonuçları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Şubat 2023 dönemi İhracat Pazar Monitörü sonuçlarını açıkladı. Bu verilere göre, İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi 100,2 puan seviyesine ulaştı.

Talep Endeksi ve Ekonomik Göstergeler

TİM tarafından yapılan açıklamada, önemli pazarlardaki talep koşullarının yanı sıra global ekonomideki talep ve risklerin izlenmesini sağlayan İhracat Pazar Monitörü'nün sonuçları paylaşıldı. İhracat Talep Endeksi, şubat ayında aylık bazda değişim göstermedi; fakat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artışla 100,2 puana çıktı ve uzun dönem ortalamasının üzerine çıktı.

Şubat ayında işsizlik, iş güveni, sanayi üretimi ve enflasyondaki gerilemelere karşın, tüketici güvenindeki yükseliş talep endeksini uzun dönem ortalamasına taşıdı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde De Artış Var

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulmakta; bu da ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçmektedir. Şubat ayında, bu endeks yüzde 0,4 aylık ve yüzde 1,1 yıllık artış göstererek 100,2 puana ulaşmıştır.

Küresel jeopolitik risklerde sağlanan sınırlı gerileme, ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasıyla aynı seviyede seyretmesi, ihraç pazarları genelindeki dayanıklılığı olumlu yönde etkilemiştir.

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