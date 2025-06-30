TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni: Türkiye İhracatında Öne Çıkan Firmalar

TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ni Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin Açıklamaları

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 2024 yılında yaklaşık 262 milyar dolarlık mal ve 115 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, her iki alandaki başarıların en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı. Gültepe, 5 aylık ihracatta yüzde 3,5, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 1,9 artıda olduklarını açıkladı.

Gültepe, ihracatta yavaşlayan talep, jeopolitik belirsizlikler ve diğer zorluklara rağmen artı değer elde etmenin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Tüm Sektörlerin Katkısı Hedefleniyor

Son 2,5 yılda hedeflerin gerisinde kaldıklarını belirten Gültepe, "Birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz" diyerek, tüm sektörlerden pozitif katkı almak istediklerini ifade etti. Türkiye’nin 2028 hedeflerinin sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurgulayan Gültepe, ihracatın sürdürülebilir büyüme için kilit bir faktör olduğunu belirtti.

Finansman Desteği ve Türk Ticaret Bankası

Gültepe, ihracatçılar için finansmana erişimin önemine dikkat çekerek, Türk Ticaret Bankası’yla verdikleri desteklerin yıl sonuna kadar 62 milyar lirayı bulmasını hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, döviz dönüşüm desteğinin artırılması ve reeskont kredilerinin iyileştirilmesi gereğini de vurguladı.

Ödül Alan Firmalar

Etkinlikte, Türkiye'nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllerini aldı. Hizmet ihracatında en yüksek katkıyı sağlayan 10 şirket arasında Türk Hava Yolları, Pegasus, ve Güneş Ekspres yer aldı. Mal ihracatında ise Ford Otomotiv, Toyota gibi devler ödüllendirildi.

Sektörlerinde Birinci Olan Firmalar

Törende sektörlerinde birinci olan firmalar şu şekilde ödüllendirildi:

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ - Çelik Sektör Şampiyonu

- Çelik Sektör Şampiyonu Şişecam Dış Ticaret AŞ - Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Şampiyonu

- Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Şampiyonu Kibar Dış Ticaret AŞ - Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Şampiyonu

- Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Şampiyonu Türk Hava Yolları - Hizmet Sektör Şampiyonu

- Hizmet Sektör Şampiyonu Ford Otomotiv Sanayi AŞ - Otomotiv Endüstrisi Sektör Şampiyonu

- Otomotiv Endüstrisi Sektör Şampiyonu Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ - Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Şampiyonu

- Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Şampiyonu Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ - Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Şampiyonu

Etkinlik, Türk ihracatçılarının başarısını ve gelecekteki hedeflerini kutlamak adına önemli bir platform sundu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 32. Genel Kurul İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 32. Genel Kurul İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.