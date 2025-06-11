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TİM ve Trendyol'dan E-ihracatta Yeni Dönem: Stratejik İşbirliği Protokolü İmzalandı

TİM ve Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelini artırmak için stratejik işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 14:42
TİM ve Trendyol'dan E-ihracatta Yeni Dönem: Stratejik İşbirliği Protokolü İmzalandı

TİM ve Trendyol Stratejik İşbirliğine İmza Attı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Trendyol, Türkiye’nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla önemli bir stratejik işbirliği protokolü imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin katıldı.

İşbirliğinin Hedefleri

Bu işbirliği, Trendyol'un TİM'in e-ihracat partneri olarak Türkiye genelinde e-ihracat farkındalığını artırmayı hedefliyor. Eğitimler, etkinlikler ve işbirliği fırsatları sunulacak. Protokol, tüm paydaşların e-ihracata yönlendirilmesini amaçlarken, Türkiye’deki sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir bir şekilde gelişimine ve ekonomiye katma değer sağlamaya katkı verecek.

TİM Başkanı Gültepe'nin Açıklamaları

Toplantıda konuşan Gültepe, “TİM ve Trendyol'un güçlerini birleştirmesiyle e-ihracatta yeni bir dönemin kapısını aralayacağız.” dedi. Geçen yıl Türkiye'nin e-ihracat hacminin 6,4 milyar dolar ile bir önceki yıla göre %27 artış gösterdiğini belirten Gültepe, bu artışa rağmen toplam ihracatın yalnızca %2,6'sının e-ihracattan geldiğini ifade etti.

Gültepe, “Bu durumda potansiyelimizin çok gerisindeyiz. E-ihracat, artık sadece büyük firmaların alanı değil; bireysel girişimcilerin, üreticilerin ve tasarımcıların da alanı.” dedi.

Trendyol Grubu Başkanı Çetin'in Vurguları

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de, yerel üreticilerin ve KOBİ'lerin küresel pazarlara açılmasını teşvik ederek şimdiye kadar 120 binden fazla iş ortağını ihracatla buluşturduklarını söyledi. Çetin, işbirliğinin Türkiye’de e-ihracatın gelişimi için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İstihdam ve Üretim Üzerine Değerlendirmeler

Tören sonrasında Gültepe, istihdamla ilgili yapılan açıklamalarda, “262 milyar doların %70'ini yapan sektörlerde istihdama dair problemler var.” diyerek, emek yoğun sektörlerin etkilerinden bahsetti. Gültepe, üretimdeki kaybın hizmet sektörüne kaydığını ve “Üretimdeki istihdamın artması gerektiğini” vurguladı.

Ayrıca, Türkiye'nin üretimle büyümesi gerektiğinin altını çizen Gültepe, “Enflasyonu üreterek ve ihracat yaparak düşürmeliyiz.” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla stratejik işbirliği protokolü imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza töreni, TİM Başkanı Mustafa Gültepe (solda) ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin'in (sağda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla stratejik işbirliği protokolü imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza töreni, TİM Başkanı Mustafa Gültepe (solda) ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin'in (sağda) katılımıyla gerçekleştirildi.

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