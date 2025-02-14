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TMSF'den Zaman Aşımı Uyarısı: Bankalarda 10 Yıl Bekleyen Mevduatlar Dikkat Çekiyor

TMSF, bankalardaki mevduat ve alacaklar için zaman aşımı süreciyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:01
TMSF'den Zaman Aşımı Uyarısı: Bankalarda 10 Yıl Bekleyen Mevduatlar Dikkat Çekiyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için zaman aşımı uyarısında bulundu. TMSF, bu konuda kapsamlı bir duyuru yayımlayarak hak sahiplerini bilgilendirdi.

Duyuruda, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili hak sahibinin en son talebi veya işlemi tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde işlem yapılmayan hesapların zaman aşımına tabi olacağı belirtildi.

TMSF tarafından yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi doğrultusunda zaman aşımına uğrayan bu mevduatlar, katılım fonları ve alacakların listesi şubat ayı başından itibaren bankaların internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak TMSF ile kuruluş birliklerinin sitelerinde yayınlanacak. Bu durum, Türkiye Bankalar Birliği (tbb.org.tr) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (tkbb.org.tr) gibi platformları da kapsayacak.

Özellikle 2014 yılından itibaren hiç işlem görmeyen hesaplara ait bilgiler, TMSF'nin ana sayfasındaki “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden ve ilgili bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.

Hak sahiplerinin, ismi listede bulunan hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 14'üne kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklerine başvurmaları gerektiği belirtildi. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar, zaman aşımına uğrayarak Fona gelir kaydedilecek.

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