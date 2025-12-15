DOLAR
Ford Trucks Senegal'e Resmi Giriş: Salvador Caetano ile 13 Aralık 2025 Lansmanı

Ford Trucks, Salvador Caetano Grubu ile Senegal pazarına girdi; 13 Aralık 2025 açılışıyla satış, servis ve yedek parça hizmetleri başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:19
Ford Trucks Senegal'e Resmi Giriş: Salvador Caetano ile 13 Aralık 2025 Lansmanı

Ford Trucks Senegal pazarına Salvador Caetano ile resmen giriş yaptı

Ford Trucks, Afrika’daki büyüme stratejisinin bir parçası olarak Salvador Caetano Grubunu ithalatçı olarak atayarak Senegal pazarına resmi girişini duyurdu. Marka, güçlü ürün gamı ve küresel hizmet standartlarını Batı Afrika’daki müşterilere daha yakın sunmayı hedefliyor.

Lansman ve iş ortaklığının kapsamı

Uluslararası büyüme planları doğrultusunda Ford Trucks, 3 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren Salvador Caetano Grubu ile iş birliği yaparak Senegal’de satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça operasyonlarını kapsayan uçtan uca bir hizmet ağı kuracak. Bu yapılanma, bölgedeki filo işletmecilerine güvenilir ve erişilebilir çözümler sunmayı amaçlıyor.

Şirket yetkilileri, bu hamlenin Batı Afrika lojistik ve taşımacılık ekosistemine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu; aynı zamanda Ford Trucks’ın Afrika’daki marka bilinirliğini güçlendireceğini vurguladı.

Şirketin değerlendirmesi

Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Lideri Burak Hoşgören lansmanın stratejik önemine ilişkin şunları dile getirdi: "Senegal pazar açılışımız, Afrika’daki sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzda kritik bir adım. Bu hamle, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazarda ilk kez varlık göstermemiz açısından da özel bir önem taşıyor. Bu adım, yalnızca yüksek kaliteli, verimli ve dayanıklı ağır hizmet kamyonları sunmamızı değil; işletmelerin güvenle dayanabileceği güvenilir satış sonrası ve yedek parça hizmetlerini de sağlayarak ‘Her Yükte Birlikte’ vizyonumuzu somutlaştırıyor. Afrika, büyük bir potansiyele sahip bir pazar konumunda ve Senegal’e yaptığımız yatırım, bölgeye ve bölgenin taşımacılık sektörüne verdiğimiz önemin altını çiziyor. Güçlü çözümlerimizle yerel ekonomiye katkı sağlamaktan ve müşterilerimizin operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmekten gurur duyuyoruz."

Küresel standartlar, yerel etki

Ford Trucks, Senegal yapılanmasının ve sunulacak hizmet kalitesinin markanın küresel standartlarıyla uyumlu olmasını sağladı. Açılış öncesinde organizasyonel yapılanma, satış ve servis altyapısının kurulması, eğitim süreçleri ve operasyonel hazırlıklar eksiksiz tamamlandı. Resmi açılışın 13 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşmesiyle birlikte satış sonrası hizmetlere ve yedek parça erişimine kolaylık sağlanacak ve bölge ekonomisine katkı sunulacak.

Şirketin varlığı, Ford ticari araçlarının kanıtlanmış kalite, dayanıklılık ve verimlilik performansına dayandırılırken; uluslararası ürün stratejisinin Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)nu iyileştirme vaadi üzerine kurulduğu belirtildi. Ford Trucks, 60 yılı aşkın tasarım ve üretim tecrübesini pazar ihtiyaçlarına özel ürün geliştirme kabiliyetiyle birleştiriyor; araçların ana bileşenlerini kendi mühendisliğiyle geliştirerek, yeni motorlar dâhil olmak üzere kapsamlı çözümler sunuyor.

FORD TRUCKS, SALVADOR CAETANO GRUBU'NU İTHALATÇI OLARAK ATAYARAK SENEGAL PAZARINA RESMİ OLARAK...

FORD TRUCKS, SALVADOR CAETANO GRUBU'NU İTHALATÇI OLARAK ATAYARAK SENEGAL PAZARINA RESMİ OLARAK GİRİŞ YAPTI.

FORD TRUCKS ULUSLARARASI PAZARLAR LİDERİ BURAK HOŞGÖREN

