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TMSF İki Şirketi Satışa Çıkardı: Boyçelik Metal ve Serko Yay İhaleleri Başlıyor

TMSF, Boyçelik Metal ve Serko Yay Sanayi'nin hisselerini satışa sundu. İhaleler Şubat 2025'te gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:55
TMSF İki Şirketi Satışa Çıkardı: Boyçelik Metal ve Serko Yay İhaleleri Başlıyor

TMSF İki Yeni Şirketi Satışa Sunuyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki yüzde 100 oranındaki Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin paylarını satışa çıkardı. İhaleler, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin kombinasyonu ile gerçekleştirilecek.

İhalelere İlişkin Ayrıntılar

TMSF'nin resmi ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yatırımcıların dikkatine sunuldu.

Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 900 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin 150 milyon lira teminat yatırması gerekiyor. İhale sürecinde kapalı teklif isteme ve açık artırma usullerinin bir arada uygulanacağı bildirildi.

Diğer taraftan, Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ için belirlenen muhammen bedel ise 800 milyon lira; bu ihaleye katılmak isteyenlerin ise 40 milyon lira teminat yatırmaları gerekecek.

İhale Tarihleri

İhalelere katılım için kapalı teklif zarflarının 24 Şubat 2025 saat 16.30'a kadar verilmesi gerekiyor. Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ ihalesi 25 Şubat 2025 saat 10.00'da, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ihalesi ise 26 Şubat 2025 saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki merkezinde gerçekleştirilecek.

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