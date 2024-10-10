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TMSF Lüks Araç İhalesi: Bentley, Mercedes ve Porsche Fırsatları

TMSF, lüks araçlar için düzenlediği indirimli ihaleyi 7 Kasım'da gerçekleştirecek. Kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:58
TMSF Lüks Araç İhalesi: Bentley, Mercedes ve Porsche Fırsatları

TMSF'den Lüks Araç İhalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 7 Kasım tarihinde lüks otomobillerin satışı için bir ihale organize ediyor. İhale, TMSF'nin Esentepe'deki merkezinde yapılacak.

İndirimli Fırsatlar

Bu ihalede, Bentley, Mercedes ve Porsche gibi prestijli markalara ait araçlar yer alacak. TMSF, önceki ihalelerde satılamayan araçların yeni muhammen bedellerle satışa sunulacağını belirtti.

Dolandırıcılara Dikkat!

TMSF, vatandaşları, lüks araçları daha ucuza satmayı vaat eden dolandırıcılara karşı uyarmıştı. Yapılan duyuruda, "Kamuoyunda 'çantacı, aracı, komisyoncu' gibi isimlerle anılan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştır. Duyuru yapılmadan, düşük bedelle araç alınması mümkün değildir" ifadesi yer aldı.

Diğer Duyurular

TMSF'nin resmi internet sitesinde, lüks araç ihalesinin yanı sıra diğer araç satışlarına ilişkin ihale duyurularının da bulunduğu belirtildi.

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