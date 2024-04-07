TOGG'a bütçesi yetmeyene yarı fiyatına yerli otomobil! Üstelik elektrikli

Türkiye'nin yerli otomobili olan Agrotech ve Joyce işbirliği hayata geçirilirken TOGG'un yarı fiyatına sunulacağı belirtildi. Tanıtımı yapılan moddeler arasında, ailelere özel “VC3” hatchback özelliğiyle sunulan model bulunuyor. Beş kapılı ve beş koltuklu bir yapıya sahip olan bu elektrikli otomobil A00 sınıfında konfor, şıklık ve kaliteler bulunmaktadır. Akıllı teknolojilerinin yanında güçlü bir şarj alt yapısı ve menzili vardır.



YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

EC5, zeka ve kaliteyi ön planda tuttururken beş kapılı ve dört kapılı koltuklu olarak A00 sınıfında tasarımıyla yer almaktadır. SUV modeli EX3 dayanıklı tasarımıyla beraber dikkat çekerken beş kapılı ve dört koltuklu A0 sınıfı araç, güvenli ve rahat sürüşe sahiptir.



Aracın uzunluğu 3500 mm, genişliği 1500 mm ve yüksekliği 1530 mm ölçülerinde. Dingil mesafesi 2360 mm olarak tasarlanmış ve 400V platformuna sahip. Sabit mıknatıslı senkron motor tipi kullanılarak 15/30 kW nominal güce sahiptir. Batarya paketi üzerinden Lityum iyon kullanılan modeller üzerinde 15kWh kapasitesinde yer alırken aracın ağırlığı ise 805 kg olarak belirlendi.

Hatchback modei üzerinde 699 bin TL ve ticari modeli 1 milyon 199 bin TL fiyat etkileriyle bulunur. Yıllık 200 bin adet üretimiyle beraber fabrika ise Tekirdağ'da bulunmaktadır.

