TOKİ'den 33 ile bedava fiyatına arsa! Kiracı ve ev sahipleri bayram edecek

TOKİ Emlak Müzayede 33 ilde uygun fiyatlarla arsa satışını duyurmuştu. Ancak son yayınlanan duyuruda başvuruların sona erdiği belirtildi. Peki bu fırsattan yararlanmak isteyenler ne yapmalı? 33 ildeki devlete ait arsalar TOKİ Emlak Müzayede aracılığıyla vatandaşlara ve şirketlere sunulacak. Başvuru için yaş sınırı bulunmamakla birlikte ev sahibi olmayan herkes bu fırsattan yararlanabilecek.



Alınan Arsaların Geri Ödeme Koşulları Nasıl?

Genel olarak konut alanı olarak planlanan arsalar alıcılarına çeşitli olanaklar sunuyor. İsteyenler ev inşa edebilecekleri gibi, sadece arsalarını değerlendirmeyi tercih edebilecek. Bu nedenle arsa satın alanların ev yapma zorunluluğu bulunmuyor.





Devlete ait arsaların satışı peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Taksit seçeneğinde ise ödemeler 48 aylık bir vadeyle yapılıyor. Alıcılar % 25 peşinatı ödedikten sonra kalan tutarı 48 aya bölerek taksitlendirme yapabiliyor. Başvurular için herhangi bir ikamet şartı aranmıyor.

Arsaların fiyatlarına ilişkin detaylara göz attığımızda, en düşük fiyatlı arsanın 199 bin liradan satışa sunulduğunu görüyoruz. Ortalama fiyatlar ise 500 ile 800 bin lira arasında değişiyor. Daha geniş bir araziye sahip olmak isteyeceklerin ödeyeceği ücretlendirme daha fazla oluyor.