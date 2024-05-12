Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

TOKİ'den 33 ile bedava fiyatına arsa! Kiracı ve ev sahipleri bayram edecek

Hem ev sahiplerinin hem de kiracıları sevindiren haberle ilgili fırsatlar devam ediyor. TOKİ 33 ilde arsa satışlarına devam ediyor. KDV’siz arsa satışlarına başvuru şansınız hala var. Peki yapılması gerekenler neler?

Yayın Tarihi: 12.05.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 07:01
TOKİ'den 33 ile bedava fiyatına arsa! Kiracı ve ev sahipleri bayram edecek

TOKİ Emlak Müzayede 33 ilde uygun fiyatlarla arsa satışını duyurmuştu. Ancak son yayınlanan duyuruda başvuruların sona erdiği belirtildi. Peki bu fırsattan yararlanmak isteyenler ne yapmalı? 33 ildeki devlete ait arsalar TOKİ Emlak Müzayede aracılığıyla vatandaşlara ve şirketlere sunulacak. Başvuru için yaş sınırı bulunmamakla birlikte ev sahibi olmayan herkes bu fırsattan yararlanabilecek.  

Alınan Arsaların Geri Ödeme Koşulları Nasıl?

Genel olarak konut alanı olarak planlanan arsalar alıcılarına çeşitli olanaklar sunuyor. İsteyenler ev inşa edebilecekleri gibi, sadece arsalarını değerlendirmeyi tercih edebilecek. Bu nedenle arsa satın alanların ev yapma zorunluluğu bulunmuyor.

TOKİ'den 33 ile bedava fiyatına arsa! Kiracı ve ev sahipleri bayram edecek

Devlete ait arsaların satışı peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Taksit seçeneğinde ise ödemeler 48 aylık bir vadeyle yapılıyor. Alıcılar % 25 peşinatı ödedikten sonra kalan tutarı 48 aya bölerek taksitlendirme yapabiliyor. Başvurular için herhangi bir ikamet şartı aranmıyor.

Arsaların fiyatlarına ilişkin detaylara göz attığımızda, en düşük fiyatlı arsanın 199 bin liradan satışa sunulduğunu görüyoruz. Ortalama fiyatlar ise 500 ile 800 bin lira arasında değişiyor. Daha geniş bir araziye sahip olmak isteyeceklerin ödeyeceği ücretlendirme daha fazla oluyor.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyen parasını ikiye katlayacak! Kıyıda köşede altın biriktirenler dikkat

Kıyıda köşede TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın son kez bu fiyata düştü!

Yargı’nın son bölümünde beklenmedik olaylar patlayacak! İzleyici fragmandan sonra yorumlara boğdu

Dolar kurunu 25 TL'ye düşürecek hamle! Doları olan ah vah edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Kirli sepeti 30. Bölüm fragmanı ortalığı yangın yerine çevirdi! Yeni bölümde neler yaşanacak?

Milli Emlak’tan çerez fiyatına arsa müjdesi! Herkes patır patır arsa sahibi olacak

Dolar kurunu 25 TL'ye düşürecek hamle! Doları olan ah vah edecek

TOKİ'den 33 ile bedava fiyatına arsa! Kiracı ve ev sahipleri bayram edecek

KPSS 60 puan ile TİKA personel alımı! En az lise mezuniyet şartı aranacak

Temmuz zammı bekleyen emekli kahrolacak! Emekli maaşlarında yer yerinden oynayacak

Kıyıda köşede TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın son kez bu fiyata düştü!

Belediyeye 50 yaş altı personel alımı yapılacak! En az ilkokul mezunu olmak yeterli

Nakit ihtiyacı olana 350.000 TL faizsiz kredi kapağı açıldı! Yılın ilk ve son fırsatı

O tarihi bekleyen parasını ikiye katlayacak! Kıyıda köşede altın biriktirenler dikkat

18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Yargı’nın son bölümünde beklenmedik olaylar patlayacak! İzleyici fragmandan sonra yorumlara boğdu