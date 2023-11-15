TOKİ'den 68 ile müjde çıktı! Ankara, İstanbul, İzmir ve o illerde ucuza arsa satışı başlıyor!

TOKİ’den yine ve yeniden vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya haberi geldi. kurulduğu günden itibaren milyonlarca insanın ev sahibi olmasına imkan tanıyan TOKİ arazi satışı kampanyası için düğmeye bastı. Detaylar haberimizde…







SEÇİM VAADİYDİ: 68 İLDE UYGUN FİYATLI ARAZİ SATIŞI BAŞLADI!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye'de 68 ilde uygun fiyatlı konut inşa etmek için arsa satışlarına başladı. Yapılan bu hamle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarıyla desteklenen emlak fiyatlarını düşürme vaadinin ardından geldi. Satışlar TOKİ web sitesi ve Emlak Müzayede platformu üzerinden yapılmaktadır.

TOKİ'nin seçim sonrasında gayrimenkul fiyatlarını düşürmek amacıyla başlattığı ucuz arsa satış programı, Türkiye genelinde vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası emlak fiyatlarında indirim sözü vermesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, devletin bu yönde adım atacağını duyurdu.

UYGUN FİYATLI ARSALAR HANGİ İLLERDE?

TOKİ'nin açıkladığı uygun fiyatlı arsa satışı Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu toplam 68 ilde gerçekleşti. Satılık arsaya ilişkin detaylı bilgiye TOKİ'nin resmi internet sitesinden ve Emlak Müzayede internet sitesinden ulaşılabilir. Vatandaşlar Ankara'da satılık 389 arsa gibi detaylı bilgilere bu siteler aracılığıyla ulaşabiliyor.

NASIL BAŞVURULUR VE DETAYLAR

Satışı yapılacak olan arsalara ilişkin detaylı bilgiye ve kayıt koşullarına TOKİ internet sitesi ve Emlak Müzayede internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Diğer illerdeki arsa satışlarına Emlak Müzayede internet sitesinde yer alan “Müzayede” sekmesinden ve ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.