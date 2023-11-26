TOKİ piyangosu bu illere burdu! Listeye bak ilin var mı öğren: Ayda sadece 3500 TL taksit ödenecek!

TOKİ, ev almak isteyenlere müjdeyi getirdi. Sadece 3500 TL tutarındaki aylık taksitlerle ev sahibi olmak artık mümkün. Başvuru prosedürleri ve detaylı bilgiye TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilirsiniz. Kendi evine sahip olmak isteyenler için evlerinin satışı memur maaş artış oranına göre belirleniyor. Bu uygulama vatandaşların ödemelerini kolaylaştırıyor. TOKİ ayrıca satışın gerçekleşeceği illeri de açıkladı.





Satışların başladığı iller:

Ankara:

Toplamda 197 daire satışa sunuluyor.

İlk ödeme tutarı: 3.500 TL. Son başvuru tarihi: 22 Kasım 2023 ile 1 Aralık 2023 arası.

Kayıt ücreti: 2.000 TL.

Sivas:

66 konut satılıktır.

Taksitli başlangıç ​​fiyatı: 5.400 TL.

Son başvuru tarihi: 24 Kasım 2023 ile 8 Aralık 2023 arası.

Kayıt ücreti: 2.000 TL.

Manisa:

12 daire satılıktır.

Son başvuru tarihi: 20 Kasım 2023 ile 24 Kasım 2023 arası.

Kayıt ücreti: 1.000 TL. İlk ödeme ücreti: 8.000 TL.

Denizli:

17 adet ev satılıktır.

Son başvuru tarihi: 20 Kasım 2023 ile 24 Kasım 2023 arası.

İlk ödeme tutarı: 8.000TL.

Eskişehir:

12 adet ise kurayla satılacak. Son başvuru tarihi: 22 Kasım 2023.

İlk ödeme: 7.000 TL. Kayıt ücreti: 1.000 TL.

Kırıkkale:

15 adet 3+1 daire satılıktır.

Son başvuru tarihi: 22 Kasım 2023 ile 24 Kasım 2023 arası.

İlk taksit ücreti: 10.000 TL.

Kendi evine sahip olmak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı. Başvuru süreci ve detaylı bilgiye TOKİ resmi internet sitesinden ulaşılabilir.