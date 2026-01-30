Tokyo Camisi’nin halıları 26 yıl sonra yeniden Demirci’de dokundu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 2000 yılında ibadete açılan Tokyo Camisi için 26 yıl aradan sonra yapılan yeni halılar, Manisa’nın Demirci ilçesinde tekrar üretildi. Demirci, cami ve otel halıcılığında Türkiye’nin önemli merkezleri arasında yer alıyor ve tarihi mabedler için özel üretimler gerçekleştiriyor.

Desen ve üretim süreci

Tokyo Camisi’nin yenilenen halıları için Demirci’de desen ve dokuma çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 800 metrekare olarak hazırlanan halının üretimi bitirilip sevkiyat gerçekleştirildi ve camide döşeme çalışmalarına başlandı. Halının Ramazan ayı öncesinde tamamen döşenerek ibadete hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Özkul Halı Firması yöneticisi Ali Rıza Özkul, 2000 yılında Tokyo Camisi’ne uygulananın aynı renk ve desenle yeniden dokunduğunu, kullanılan desenin Osmanlı dönemine ait Rumi deseni olduğunu ve bu desenin Ayasofya Camii’nde de kullanıldığını ifade etti. Renk düzenlemesinde ördekbaşı yeşil ve ayak basma alanlarında bordo tercih edildiği belirtildi. Yün boyamada en kaliteli reaktif boyaların kullanıldığı vurgulandı.

Kalite, malzeme ve uluslararası tercih

Demirci’de dokunan halıların kalite açısından kendini kanıtladığını söyleyen Özkul, üretimlerin yüzde 100 yün ve tamamen doğal malzemelerle yapıldığını belirtti. Tokyo Camisi’nde kullanılan halının metrekare ağırlığında 4,5 kilogram yün kullanıldığı; halıların Zelanda yünü karışımlı olması nedeniyle gramaj açısından tercih edildiği kaydedildi.

Demirci üretimi halılar, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki cami ve otellerde kullanılmaya devam ediyor. Özkul, Demirci’de dokunan halıların Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Eminönü Yeni Camii, Sivas Divriği Ulu Camii ve Edirne Selimiye Camii gibi birçok tarihi mabedde de kullanıldığını söyledi.

Demirci halılarının alev almaz, yanmaz ve güve yemez özellikte olduğuna dikkat çeken Özkul, bunun özel yün ve dokuma sistemiyle sağlandığını ifade etti. Özel yün harmanlaması ve uygulanan teknikler sayesinde halıların uzun yıllar kullanıma uygun olduğu belirtildi.

(SC-)

Tokyo Camisi’nin halıları 26 yıl sonra yeniden Demirci’de dokundu