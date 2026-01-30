Van'da Ramazan Öncesi Market, Kasap ve Fırınlara Sıkı Denetim

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla marketlerin yanı sıra kasap ve fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim Kapsamı

Denetimler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Haksız Fiyat Artışı düzenlemeleri çerçevesinde yürütüldü. Temel gıda ve ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere ürünlerin üretim yeri, ayırt edici özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyat değişim tarihi, yerli üretim ibareleri ve varsa depozito bedelleri mevzuata uygunluk açısından kontrol edildi.

Ayrıca ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi; aykırılık tespit edilen durumlar tutanak altına alınarak işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Kasap ve Fırın Denetimleri

Kasap ve fırınlarda et, et ürünleri, ekmek ve unlu mamuller özelinde fiyat tarifeleri, gramaj uygunluğu ve fiyat listelerinin görünür şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

Fahiş Fiyat İncelemeleri

Ekipler, son üç aylık fiyatlarla mevcut fiyatları karşılaştırarak haksız ve fahiş fiyat artışı şüphesi bulunan durumları rapor haline getiriyor. Bu raporlar, idari para cezası uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiliyor.

Esnafın Görüşü

Konuya ilişkin konuşan market yöneticisi Ferhat Atacan ise hem işletmeci hem de tüketici olarak denetimleri önemsediklerini belirterek, Van Ticaret İl Müdürlüğünün çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü söyledi. Bu tür denetimlerin tüketiciler açısından önemli olduğunu ve marketlerin de kendi iç denetimlerini geliştirmesine katkı sağladığını ifade eden Atacan, "Tarihi geçen ürünlerde marketlerimizin daha dikkatli davranması konusunda bir bilinç oluşmuş durumda. Bizler de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Fahiş fiyat konusunda da ekiplerimiz çok hassas davranıyorlar" dedi.

Yetkililer, Ramazan öncesinde denetimlerin sıklaştırıldığını, hem etiket uygunsuzluklarından kaynaklanan mağduriyetlerin önleneceğini hem de haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşların korunacağını; saha ve masa başı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

