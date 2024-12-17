Toplayıcı Portföyde Elektrik Gücü 2 Bin Megavatla Sınırlı

Toplayıcı Portföyleri İçin Yeni Düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, elektrik üretim tesislerinin yer aldığı toplayıcı portföylerinde, işletmedeki toplam elektriksel kurulu güç en fazla 2 bin megavat olabilecektir. Bu düzenleme, piyasa katılımcılarına çeşitli fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Toplayıcılık Faaliyetinin Önemi

EPDK'nın yayımladığı Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği, enerji dönüşüm sürecinde kritik bir role sahip olan toplayıcılığın lisanslı bir piyasa faaliyeti olarak yürütülmesine olanak tanıyacaktır. Lisans başvuruları, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren EPDK'ye yapılabilecektir.

Bu yönetmelik, ayrıca toplayıcıların portföylerinde yer alabilecek üretim tesislerinin kurulu güç limitlerini de belirlemektedir. 100 megavat altında kurulu güce sahip lisanslı tesisler ile on yıllık alım süresini tamamlamış lisanssız tesisler portföye dahil edilebilecek.

Veri Yönetimi ve Etkinlik

Toplayıcılar, sahip oldukları bilgi teknolojileri ve enerji yönetimi altyapısıyla, dağıtık enerji kaynakları için üretim tahminleri, elektrik fiyatları ve sistemdeki arz-talep dengesine ilişkin verileri değerlendirebilecekler. Bu sayede, küçük üreticiler ve tüketicilerin kabiliyetlerini birleştirerek daha büyük ve etkin portföyler oluşturarak piyasaya katılımlarını kolaylaştıracaklar.

Yeni Piyasa Mekanizmaları

Toplayıcı, organize toptan elektrik piyasası faaliyetlerine katılmak için piyasa uçlarına ve şebeke işletmecisine yan hizmet anlaşmaları yapabilecektir. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), dengeleme bölgelerini 1 Ocak 2025'e kadar ilan etmeyi planlıyor. Bu mekanizmalar sayesinde tüketicilerin de talep esnekliği kazanmaları sağlanacak.

Sonuç olarak, bu yeni düzenlemelerin piyasada rekabeti artırması ve enerji verimliliğine katkı sağlaması bekleniyor. Böylelikle, toplayıcılık faaliyeti ile enerji üretim ve tüketim süreçlerinde önemli değişimlerin yaşanacağı öngörülüyor.