Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

En son 2023 yılının Ağustos ayında güncellenen ve o tarihten bu yana 45 TL olarak uygulanan Karacasu-Nazilli arası minibüs ücreti, zam sonrasında 65 TL'ye yükseltildi. Karacasu-Nazilli arasındaki minibüs seferlerinin güzergahında bulunan ara duraklara ait yeni fiyat tarifeleri de açıklandı. Bu detaylar, Karacasu Birlik’in resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla paylaşıldı. Yolcular, bu platformlardan güzergahlarına göre yeni ücretleri öğrenebilirler.



Vatandaşlardan tepkili!





Yeni tarifelerin açıklanmasının ardından vatandaşlar arasında farklı tepkiler oluştu. Bazı yolcular, zam oranının yüksek olduğunu ve bu durumun günlük ulaşım maliyetlerini artıracağını belirtti. Diğer yandan, minibüs işletmecileri ise artan yakıt ve işletme maliyetleri nedeniyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin denetimde!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde olan bu zam kararı, toplu taşıma araçlarının sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesinin korunması amacıyla alındı. Belediyeden yapılan açıklamada, toplu taşıma hizmetlerinin devamlılığı için bu tür güncellemelerin gerektiği vurgulandı.