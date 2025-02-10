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.tr Alan Adı Sayısı 1.3 Milyona Yaklaştı: İnternet Dünyasında Yeni Dönem

Türkiye'de '.tr' alan adı sayısı 1,3 milyona yaklaşırken, TRABİS sistemiyle alan adı yönetimi hız kazanıyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:05
.tr Alan Adı Sayısı 1.3 Milyona Yaklaştı: İnternet Dünyasında Yeni Dönem

.tr Alan Adı Sayısı 1.3 Milyona Yaklaştı

Türkiye'de, Eylül 2024 sonu itibarıyla TRABİS (.TR Ağ Bilgi Sistemi) kayıtlarında yer alan toplam aktif alan adı sayısı 1 milyon 270 bini buldu. Bu rakam, internet alan adı yönetimindeki dinamik değişimi gözler önüne seriyor.

TRABİS ile Alan Adı Yönetiminde Yenilikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerine göre, 1991 yılından bu yana alan adı yönetimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülüyor. Ancak 2008 yılında çıkarılan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile bu yönetim, BTK'ya devredildi.

TRABİS, 14 Eylül 2022'de faaliyete geçti ve .tr alan adlarının tahsisini daha sistematik bir hale getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle birlikte, alan adları tahsis sürekliliği ve adaletli dağılım sağlanması hedefleniyor.

Büyük Pay 'com.tr' Uzantısının

TRABİS kayıtlarında en büyük pay, 981 bin 821 ile 'com.tr' uzantılı internet sitelerine ait. Bunu 164 bin 528 ile '.tr', 30 bin 62 ile 'gen.tr' ve 28 bin 8 ile 'org.tr' uzantılı siteler takip ediyor.

Yerli ve Yabancı Kullanım Oranı

Bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin yüzde 84.5'i Türkiye'de yer alırken, yüzde 5.3'ü ABD, yüzde 4.3'ü Almanya, yüzde 1.4'ü Fransa ve yüzde 1.3'ü Hollanda'da barındırılıyor.

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Alan adı yönetiminde sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklar, TR Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Merkezi aracılığıyla hızla ve adil bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Bu merkez, alan adı tahsisi veya kullanımıyla ilgili anlaşmazlıklarda, alternatif çözüm yolları sunmayı amaçlıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER), İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi gibi kuruluşlar, mahkeme yoluna gitmeden uyuşmazlıkları çözme hedefindedir. Böylece, hak sahiplerinin mağduriyetleri önlenirken, zaman ve maliyet açısından avantaj sağlanıyor.

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