Trabzon ile Kocaeli Arasında Direkt Uçuşlar Başlıyor

Trabzon-Kocaeli Direkt Uçuşları 9 Ağustos'ta Hizmete Giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ağustos itibarıyla Trabzon ile Kocaeli arasında direkt uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu yeni uçuşların, şehirlerarası ulaşımda önemli bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Uçuş Programı ve Süre

Bakan Uraloğlu, Pegasus Havayolları tarafından gerçekleştirilecek uçuşların 9 Ağustos'tan 20 Eylül tarihleri arasında her cuma günü düzenleneceğini belirtti. İlk etapta 7 hafta boyunca sürecek olan uçuşların ayrıntılarına göre; Trabzon'dan 06.00'da kalkacak uçak, Kocaeli'ye 1 saat 50 dakikada varacak. Kocaeli'den saat 08.25'te kalkış yapacak olan uçak ise 1 saat 30 dakika içerisinde Trabzon'a ulaşacak.

Ekonomiye ve Turizme Katkı

Uraloğlu, direkt uçuşların iki şehrin ekonomilerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. “Türkiye'nin doğusu ile batısını yakınlaştırmaya devam ediyoruz,” diyen Uraloğlu, bu uygulamanın, sadece Trabzon ve Kocaeli değil, çevre iller arasında da nüfus hareketliliğini artıracağına dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, bu seyahatlerin yolculara hızlı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediğini ekleyerek, talep doğrultusunda uçuş saatlerinin ve sayıların artırılabileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ağustos'ta Trabzon ile Kocaeli arasında direkt uçuşların başlayacağını belirterek, "Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi 1,5 saate indiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ağustos'ta Trabzon ile Kocaeli arasında direkt uçuşların başlayacağını belirterek, "Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi 1,5 saate indiriyoruz." ifadesini kullandı.