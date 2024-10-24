Transit Süre Aşımına 48 Saatlik Ek Süre Müjdesi

Transit Süre Aşımına Karşı Yeni Düzenleme

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Ro-Ro ve Ro-La hatlarındaki gecikmeler nedeniyle firmaların sıkça karşılaştığı transit süre aşım cezalarının önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda önemli bir adım attı.

48 Saat Ek Süre İmkanları

Dernekten gelen açıklamaya göre, hatların yoğunluğundan kaynaklanan gecikmelerin, sınır kapılarındaki beklemelerin ve tam tespit uygulamalarının firmalar üzerindeki olumsuz etkileri azalacak. Yeni düzenlemeyle, Ortak Transit Rejimi kapsamındaki taşımalar için transit süre sınırına 48 saatlik ek süre tanınacak.

Muafiyet ve Destekleyici Belgeler

Ayrıca, Ro-Ro ve Ro-La hatlarındaki mod değişikliklerinden kaynaklanan gecikmelerin de gerekli belgeler ile desteklenmesi durumunda, saat kısıtlaması olmaksızın süre aşımından muaf tutulacağı bildirildi.

Sektöre Yönelik Katkılar

Ticaret Bakanlığı'nın, sektörün mevcut sorunlarına hızlı ve yapıcı çözümler sunmasının, Türkiye'nin lojistik alanındaki ilerlemesine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Bu tür düzenlemelerin, ülkemizi uluslararası taşımacılıkta güçlü bir lojistik merkezi haline getirme hedefimize önemli bir adım olduğu vurgulandı.