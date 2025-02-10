Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 25 Tarife Getiriyor

Trump'tan Tarihi Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Bu açıklama, Trump'ın Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a inerken yaptığı basın toplantısında gerçekleştirildi.

Tarife Detayları

Trump, "ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak." ifadelerini kullanarak, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Söz konusu tarifelerin pazartesi günü resmi olarak açıklanacağını vurgulayan Trump, Kanada ve Meksika'dan gelen çelik ve alüminyumunun da bu tarifelere tabi olacağını ifade etti.

İleriye Dönük Planlar

Trump, salı veya çarşamba günü mütekabiliyet esasına dayalı tarifelerin de gündeme geleceğini açıkladı. "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." şeklindeki açıklaması, gümrük vergilerinin gerekliliğine dikkat çekti.