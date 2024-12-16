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Trump, SoftBank'tan ABD'ye 100 Milyar Dolarlık Yatırım Müjdesi Verdi

Trump, SoftBank'ın 4 yıl içinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım 100 bin yeni iş imkanı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 20:13
Trump, SoftBank'tan ABD'ye 100 Milyar Dolarlık Yatırım Müjdesi Verdi

Trump'tan Tarihi Yatırım Açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, SoftBank Group'un gelecek 4 yıl içerisinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde, SoftBank CEO'su Masayoshi Son ile yaptığı verimli toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, bu yatırımın büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Amerika'nın Geleceğine Güven

Trump, "SoftBank'ın Amerika'ya 100 milyar dolar yatırım yapacağını ve en az 100 bin Amerikalıya iş imkanı sağlayacağını duyurmaktan büyük bir heyecan duyuyorum." dedi. Bu yatırımın, Masayoshi Son'un seçim sonrası ABD hakkında hissettiği iyimserliğe dayandığını ifade etti.

Yatırımın Önemi

Trump, "Bu tarihi yatırım, Amerika'nın geleceğine duyulan güvenin muazzam bir göstergesidir. Yapay zeka, gelişmekte olan teknolojiler ve geleceğin diğer sektörlerinin tam da burada, ABD'de inşa edilmesini, geliştirilmesini ve büyümesini sağlamaya yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu.

Güçlü Reform Vurgusu

İlk günden itibaren ABD'nin refaha kavuşturulması için cesur reformların hayata geçirileceğini belirten Trump, "Tam refaha ulaşacağız ve dünyanın gördüğü en büyük ekonomiyi inşa edeceğiz, tıpkı kısa bir süre önce sahip olduğumuz gibi." dedi.

SoftBank CEO'sundan Destek

SoftBank CEO'su Masayoshi Son da, "Trump'ın zaferiyle birlikte ABD ekonomisine olan güvenim son derece arttı." değerlendirmesinde bulunarak bu yatırımın önemine dikkat çekti.

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