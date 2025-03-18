Trump'tan Fed'e Yeni Atama: Michelle Bowman Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Olacak

Trump, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevi için bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ı aday gösterdi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı duyuruda, "Michelle 'Miki' Bowman'ın Fed'in yeni Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bowman'ın Uzmanlığı ve Geçmişi

Trump, Bowman'ın 2018 yılından beri Fed Yönetim Kurulu'nda görev yaptığını hatırlatarak, enflasyon, düzenlemeler ve bankacılık konularındaki geniş uzmanlığına dikkat çekti. Trump, "Ekonomimiz son dört yıldır kötü yönetildi ve artık bir değişimin zamanı geldi. Miki, bu işi başarmak için gereken bilgi ve beceriye sahip. Ülkemizin tarihinde daha önce görülmemiş ekonomik seviyelere ulaşacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Bowman, ABD Senatosu tarafından onaylanması halinde, şubat ayı sonunda bu görevden ayrılacak olan Michael Barr'ın yerine geçecek.

Barr, Trump yönetimiyle olası bir anlaşmazlığı önlemek amacıyla ocak ayı başında Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Bowman'ın bankacılık düzenlemeleri konusundaki yaklaşımının ise Barr'a kıyasla daha ılımlı olması bekleniyor.