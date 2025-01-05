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Trump ve Kabinesi, Kripto Para Piyasasının Geleceğini Şekillendirecek

2024, Trump yönetiminin kripto para piyasasında belirleyici rol oynayacağı bir yıl olacak. Yeni düzenlemeler ve ETF onayları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:06
Trump ve Kabinesi, Kripto Para Piyasasının Geleceğini Şekillendirecek

2024 Yılında Kripto Para Piyasasında Heyecan Verici Gelişmeler

Kripto para dünyası 2024 yılı boyunca dikkat çekici bir ivme kazanacak. ABD Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump ve kabinesi, bu yıl piyasanın yönünü belirlemekte önemli bir rol oynayacak.Bitcoin Fiyatında Rekor

AA muhabirinin derlemelerine göre, Bitcoin fiyatı 2024 itibarıyla 107 bin doları aşarak yeni bir tarih yazdı. Bu süreçte, Bitcoin'in piyasa değeri 2 trilyon doları, tüm kripto varlıklarının değeri ise 3,7 trilyon doları geçti.

Yatırımcıların Gözleri 20 Ocak'ta

Kripto para yatırımcıları, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın politikalarını yakından takip edecektir. Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyen Trump, ABD'yi 'dünyanın kripto merkezi' yapma sözü vermişti. Seçim sonrası kripto birimlerin değerinin artması bu vaatlerin etkisi olarak değerlendiriliyor.

Ulusal Bitcoin Rezervi Planı

Trump, göreve başladıktan sonra açıklamalarını sürdürecek ve 'ulusal Bitcoin rezervi planı'nı uygulayacak. Bu hamle, 2025 yılı için piyasa üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Kripto Dostu Ekonomi Yönetimi

Trump, kuracağı yeni hükümette 'kripto dostu' isimlere yer vereceğini belirtti. Girişimci David Sacks, Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Danışmanı olarak atanacak. Trump, bu atamanın kripto endüstrisine netlik kazandıracağına inanıyor. Ayrıca, SEC başkanlığına kripto para dostu Paul Atkins'in getirilmesi, sektörde olumlu bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de Kripto Düzenlemeleri

Türkiye'de, 2023 yılında kripto para ekosisteminin düzenlenmesi için ilk adımlar atıldı. Yeni düzenlemelerin 2024 yılının başlarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu düzenlemeler, borsa lisansları gibi alanları kapsayarak sektördeki belirsizliği azaltmayı hedefliyor.

Yeni ETF Onayları Geliyor

Bitcoin ve Ethereum'un Borsa Yatırım Fonu (ETF) onayı geçmesinin ardından, diğer kripto para birimlerinde de yeni ETF başvurularının geleceği öne sürülüyor. Uzmanlar, bu onayların piyasalara olumlu yansıyacağını öngörüyor.

Ripple ve Coinbase Davalarının Etkileri

Ripple ve Coinbase'in SEC tarafından açılan davaları, kripto para piyasasında önemli dalgalanmalara neden olmuştu. 2024 içerisinde bu davalarda yaşanacak gelişmeler, piyasa üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilecek. SEC’in yönetimindeki değişikliklerin davaların seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu.

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