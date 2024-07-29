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TÜBİTAK Burslarında Önemli Artış

TÜBİTAK bursları artırıldı, yeni miktarlar belirlenerek bilim insanları ve öğrenciler desteklendi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:54
TÜBİTAK Burslarında Önemli Artış

TÜBİTAK Burs Miktarları Güncellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamada, TÜBİTAK'ın burslarında önemli bir artışa gidildiği belirtildi. Bu değişiklik ile araştırmacılar, bilim insanları ve öğrencilere sağlanan desteklerin artırılması hedefleniyor.

Burs Miktarları Ne Kadar Artırıldı?

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programları (BİDEB) ve Genel Teknoloji ile Yenilik Destek Programları (TEYDEB) kapsamındaki projelerde burs ödemeleri yeniden belirlendi.

  • Ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 4.000 TL'den 4.800 TL'ye çıkarıldı.
  • Yüksek lisans bursları 13.500 TL'den 16.500 TL'ye yükseltildi.
  • Doktora öğrencileri için burs miktarı ise 20.000 TL'den 24.000 TL'ye artış gösterdi.
  • Doktora sonrası araştırmacılara yapılan ödemeler 27.000 TL'den 32.000 TL'ye yükseltildi.

Performans Ödemeleri Hakkında Bilgi

BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı çerçevesinde, doktora öğrencileri 8.700 TL'ye ve doktora sonrası araştırmacılar ise 10.500 TL'ye kadar performans ödemesi alabilecekler.

“İnsan Kaynağımıza Yönelik Desteklerimizi Sürecekiz”

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bilim insanlarına, araştırmacılara ve öğrencilere sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Türkiye'yi dünyada en üst sıralara taşıyacak, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi yetişmiş insan kaynağımızla gerçekleştireceğiz." diye belirtti.

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