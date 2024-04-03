TÜİK’ten beklenen enflasyon açıklaması geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024’ün üçüncü ayı olan Mart’a dair enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, Mart ayındaki aylık enflasyon oranı yüzde 3.16 artarken, yıllık bazda ise enflasyonunun yüzde 68.50’ye çıktığı görüldü.

Bu veriler ile 2024 yılının ilk üç ayının enflasyonu ortalama yüzde 15 olarak görülüyor. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 36 civarında.

TÜİK verilerine göre, bir önceki yıla göre en az artış gösteren ana gruplarından biri yüzde 50.10 ile giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek grup ise 104.07 ile eğitim oldu.

Mart ayı için anketlerde sonuç ne çıkmıştı?

Mart ayına dair enflasyon beklentilerinin ne olduğuna dair yapılan anketlerde, Mart ayı için ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3.67 olarak çıkmıştı. Anketlerde aylık enflasyon için en az yüzde 3.40, en çok ise yüzde 4.42 beklentisi yer almıştı.

Çeşitli akademisyen ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) ise aylık enflasyon oranını yüzde 5.68, yıllık bazdaki enflasyonu ise yüzde 124.63 olarak hesapladı.