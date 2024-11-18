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TÜİK'ten İş Gücü İstatistikleri: İstihdam Artışı Devam Ediyor

TÜİK, 2023 üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı. İstihdam 136 bin kişi artarak 32,7 milyon oldu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:52
TÜİK'ten İş Gücü İstatistikleri: İstihdam Artışı Devam Ediyor

TÜİK, Temmuz-Eylül Dönemi İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait iş gücü istatistiklerini duyurdu. Buna göre, Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da %0,1’lik bir artışla %49,6 olarak belirlendi.

İstihdam ve İş Gücüne Katılım Oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam yapılanların sayısı, erkeklerde %67,2, kadınlarda ise %32,4 olarak kaydedildi. Dönem itibarıyla mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü 116 bin kişi artış göstererek 35 milyon 840 bin kişiyi buldu. İş gücüne katılma oranı da %0,1 puan artarak %54,3 seviyesine yükseldi. Kadınlarda bu oran %36,9’a, erkeklerde ise %72,1’e ulaştı.

Sektörel İstihdam Verileri

Bu dönem içinde istihdam edilenlerin sayısı, sektör bazında da değişiklikler göstermiştir. Sanayi sektöründe 46 bin, inşaat sektöründe 12 bin ve hizmet sektöründe 110 bin kişi artış yaşanırken, tarım sektöründe 32 bin kişi istihdam kaybı yaşandı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6’sı tarım, %20,6’sı sanayi, %6,7’si inşaat ve %58,2’si hizmet sektöründe yer aldı.

Çalışma Süresi ve Atıl İş Gücü Oranı

İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı geçen çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla %26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı ise %17,8 olarak belirlendi.

Temel İş Gücü Göstergeleri

Türkiye genelinde temmuz-eylül dönemi iş gücü göstergeleri ise şu şekildedir:

  • Nüfus (15 ve üzeri yaş): 65.979 bin kişi
  • İş gücü: 35.840 bin kişi
  • İstihdam: 32.734 bin kişi
  • İşsizlik: 3.106 bin kişi
  • İş gücüne katılma oranı: %54,3
  • İstihdam oranı: %49,6
  • İşsizlik oranı: %8,7
  • Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı: %16,8

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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