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Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Temmuz ayında 10 bin lira olan asgari emekli maaşı12 bin 500 liraya yükseltildi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında maaş artışı yapıldı. Bankaların emeklilik provizyon teklifleri de genişletilmiş olup, yeni emekliler de bu avantajlardan yararlanabilmektedir. Bu artışlar emeklilerin gelirlerinde önemli iyileşmelere yol açmaktadır.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 02:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 02:54
Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Temmuz ayında 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yayınlanan yönetmelikle birlikte 12 bin 500 liraya yükseltildi. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları yüzde 24,73, memur emekli maaşları ise yüzde 19,31 arttı.

"Yeni emeklilere de kolaylıklar sağlanıyor"

Ocak ayındaki yüzde 49,25'lik artışın ardından bu ayki yüzde 19,31 ve yüzde 24,73'lük artışlar hem mevcut emekliler hem de bu yıl emekli olanlar için geçerli. Yeni düzenlemeler asgari emekli maaşını 12.500 TL olarak belirledi ve Temmuz ayından itibaren geçerli olacak.

Emeklilik başvurusunda bulunan kişinin aylık ve ek ödemeleri toplamı 12.500 TL'nin altında olması durumunda bu tutarın tamamının ödeneceği açıklandı.

Asgari maaşı 12.500 TL olan bir emekli, bankaya bağlı olarak 8.000 ile 20.000 TL arasında promosyon alabiliyor. Maaşı 15.000 ila 19.000 999 TL arasında olanlara 10.000 ila 22.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 ila 24.000 TL arasında terfi verileceği vurgulandı.

Bankaların sunduğu promosyon fırsatları şunları içerir:

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok

Akbank maaş seviyesine göre 6.000, 250 ve 15.000 TL tutarında reklam ücreti sunmaktadır. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500 TL bahşiş parası ekleyerek toplamda 2.000 500 TL'ye kadar ek gelir elde edebilirsiniz.

Denizbank emekli maaşına göre 5.000 ila 12.000 TL arasında promosyon ödemesi imkanı sunuyor.

Fibabanka'da maaş seviyesine göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon seçenekleri sunuluyor.

Garanti BBVA maaş seviyesine göre 6.000 TL'den 250 TL'ye kadar promosyon seçenekleri sunulmaktadır.

ING, maaş seviyesine göre 6.000 ila 250 TL ve 15.000 TL arasında değişen promosyonlar sunmaktadır. Ayrıca 3 veya daha fazla otomatik fatura sipariş etmeniz durumunda toplam 3.000 TL'ye kadar ek ödeme alırsınız.

İş Bankası maaş seviyesine göre 5.000 ila 12.000 TL arasında özel promosyonlar sunmaktadır.

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